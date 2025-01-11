Педри о возможном бойкоте сборной Испании из-за Ольмо: «Это ложь, в которую, надеюсь, никто не поверил. Я пытался утешить Дани, они с Виктором оказались в сложной ситуации»
Педри высказался о проблемах с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих игроков на вторую часть сезона.
«Они оказались в сложной ситуации. Я попытался утешить Дани Ольмо, потому что отправиться в Аравию, не зная, сможешь ли ты играть, – это сложно».
О реакции клубов Ла Лиги на регистрацию
«У каждого есть свое мнение, и я не собираюсь им ничего говорить».
О возможном бойкоте вызова в сборную Испании из-за Ольмо
«Я не собираюсь отказываться от вызова в сборную из-за ситуации с Дани Ольмо. Это ложь, в которую, надеюсь, никто не поверил», – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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