Арне Слот: «Аккрингтон» показал свой стиль, это похвально, но разница в уровне сыграла решающую роль. Гол Кьезы – это хороший первый шаг, но все же соперник – из 4-й лиги»

Арне Слот похвалил «Аккрингтон» после победы «Ливерпуля» со счетом 4:0.

«Следует отдать им должное, они, думаю, сумели продемонстрировать свой стиль, и это похвально. Они играли в том же стиле, что и всегда. В конце концов, конечно, разница в уровне сыграла решающую роль, но следует похвалить соперника за то, как он себя сегодня проявил.

Трент провел не лучший матч против «Манчестер Юнайтед», но в остальной части сезона был очень хорош. Мне понравилась и сегодняшняя его игра. Наши болельщики всегда его поддерживали. Один раз он сыграл не очень хорошо, и фанаты отреагировали на это. Если Трент просто будет играть так, как мы ожидаем, то будет пользоваться поддержкой.

Для Кьезы [первый гол] это хороший первый шаг, но, как бы мне ни нравилась игра «Аккрингтона », речь идет о команде из 4-й лиги. Хорошо, что Федерико вернулся, он действовал остро, но давайте не будем заходить слишком далеко», – отметил главный тренер «Ливерпуля » в эфире ITV.