«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Варгаса. «Аугсбург» получит 2,5 млн евро и бонусы

«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Рубена Варгаса.

Перешедший из «Аугсбурга » 26-летний игрок подписал контракт до 2029 года.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обошелся «Севилье» в 2,5 млн евро и бонусы.

Статистику Варгаса можно найти здесь .