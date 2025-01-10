«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Варгаса. «Аугсбург» получит 2,5 млн евро и бонусы
«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Рубена Варгаса.
Перешедший из «Аугсбурга» 26-летний игрок подписал контракт до 2029 года.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обошелся «Севилье» в 2,5 млн евро и бонусы.
Статистику Варгаса можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Севильи»
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