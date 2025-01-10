  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Варгаса. «Аугсбург» получит 2,5 млн евро и бонусы
0

«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Варгаса. «Аугсбург» получит 2,5 млн евро и бонусы

«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Рубена Варгаса.

Перешедший из «Аугсбурга» 26-летний игрок подписал контракт до 2029 года.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обошелся «Севилье» в 2,5 млн евро и бонусы.

Статистику Варгаса можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Севильи»
logoСевилья
logoЛа Лига
logoСборная Швейцарии по футболу
logoРубен Варгас
logoАугсбург
logoбундеслига Германия
трансферы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» согласен с регистрацией Ольмо, клуб не хочет портить отношения с «Барсой» из-за Суперлиги. «Атлетико», «Севилья» и «Атлетик» – против
938 января, 10:02
«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу отмененных голов после введения ВАР – 29. У «Севильи» их 18, у «Атлетико» 16, у «Барсы» – 13
323 января, 21:56
С Монтьеля сняли обвинения по делу о групповом изнасиловании его бывшей девушки
1930 декабря 2024, 20:06
Рекомендуем
Главные новости
«Ман Сити» договорился о трансфере Хусанова из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. Обсуждаются последние детали
109 минут назад
«Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию». Отец хавбека «Мальорки» Дардера о саудовских фанатах после игры с «Реалом»
811 минут назад
«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»
1921 минуту назад
«Спартак» не расторг соглашение с Виллианом Жозе – это один из возможных вариантов (Metaratings)
1230 минут назад
Сын Янга не сыграл против отца в Кубке Англии по решению сына Фергюсона, тренирующего «Питерборо»: «Мы не благотворительная организация». Эшли написал, что он «опустошен»
3041 минуту назад
Переход Хусанова в «Ман Сити» одобрен Гвардиолой. Защитник сборной Узбекистана договорился с «горожанами» о контракте
50сегодня, 09:01
Спортс’’ ищет продакт-менеджера, который возьмет на себя поддержку направления «Фэнтези». Сделаем наши фэнтези-игры лучшими на рынке!
сегодня, 09:00Вакансия
«ПСЖ» предлагает Хвиче зарплату в 4 раза больше, чем в «Наполи». Вингер зарабатывает 1,6 млн евро
31сегодня, 08:37
«Спартак» и Виллиан Жозе расторгли контракт. Форвард перейдет в «Баию» бесплатно (Эмерсон Жуниор)
64сегодня, 08:14
«Ман Сити» хочет подписать Рейса в январе, «Палмейрас» готов продать 18-летнего защитника после КЧМ
16сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»
1 минуту назад
«Ахмат» отдал Ловата в аренду «Гойясу» из бразильской Серии Б
140 минут назад
«Сосьедад» Захаряна пожаловался на расписание: «Решения Ла Лиги, дистанцирующие футбол от людей, крайне вредны. Призываем учитывать интересы фанатов и клубов»
3сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
сегодня, 08:46
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу, «Интер» встретится с «Венецией», «Наполи» примет «Верону» в воскресенье
сегодня, 08:29
Кубок Англии. 3-й раунд. «Астон Вилла» примет «Вест Хэм», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
9сегодня, 08:26
ЦСКА и «Билайн» стали партнерами. Логотип оператора появится на форме клуба
12сегодня, 08:21
Ларин об РПЛ: «Зачем сейчас 180 легионеров играет, ставят даже тех, кто слабее. Якобы дешевле стоят – не платите тогда русским игрокам такие деньги, и проблем не будет»
9сегодня, 08:11
«Спартаку» нужно купить левого и правого защитников». Ещенко о том, как красно-белым стать чемпионами в РПЛ
14сегодня, 07:57
Дркушич о переходе в «Зенит»: «Знал, что у меня есть необходимые качества. Принять решение было просто»
5сегодня, 07:29
Рекомендуем