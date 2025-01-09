2

Экс-хавбек «Динамо-2» Ерофеев перейдет в «Сан-Антонио» из ЮСЛ

Дмитрий Ерофеев перейдет в «Сан-Антонио» из ЮСЛ.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 18-летний центральный полузащитник подпишет 2-летний контракт с американским клубом второго дивизиона.

Договор футболиста с «Динамо-2» истек в конце декабря. Прошлым летом бело-голубые хотели продлить контракт Ерофеева, но стороны не договорились по вопросу отступных для иностранных клубов.

Тогда же хавбека пытался подписать «Акрон», однако тольяттинцы не смогли удовлетворить финансовые запросы «Динамо» по трансферу. Позднее переговоры с «Родиной» и «Торпедо» тоже закончились ничем.

«Коламбус Крю» из МЛС также изучал возможность трансфера игрока, однако из-за разницы в статусе для «Сан-Антонио» компенсация ФИФА оказалась существенно ниже, и сторонам удалось договориться. 

Ерофеев выступал за московские «Чертаново» и «Динамо». В этом сезоне хавбек забила 3 гола и сделал 5 ассистов в 16 матчах и помог «Динамо-2» завоевать золото LEON Второй Лиги Б.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoРодина Москва
logoВторая лига Б
деньги
logoПервая лига
logoАкрон
Сан-Антонио
logoФИФА
logoДинамо Москва
logoМЛС
logoДинамо-2 Москва
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoТорпедо
logoКоламбус Крю
ЮСЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Модель Кремлеву, обвинявшую Тео в изнасиловании в 2017-м, приговорили к 6 месяцам тюрьмы за клевету
3 минуты назад
Селюк о зарплатах в РПЛ: «Непонятно по какому принципу установлены. Зарабатывали бы 10 тысяч долларов, шли бы играть за границу. Миранчуку предлагали 1,5 млн, он не согласился – якобы мало, представляете?»
4 минуты назад
Алексей Батраков: «Беру пример с Месси. Сейчас предпочту де Брюйне и Модрича – восхищает, что они делают на поле»
113 минут назад
Выкрики Лапорты «сукины дети» и «бесстыжие» могли быть адресованы RFEF и Ла Лиге за отказ в регистрации Ольмо и Виктора. Федерация расследует поведение президента «Барсы»
3540 минут назад
Араухо признался партнерам по «Барсе» о желании уйти. Защитник чувствует себя «выгоревшим» из-за различных ситуаций (Mundo Deportivo)
3053 минуты назад
«Бавария» хочет подписать Дьокереша летом. У форварда есть соглашение со «Спортингом» о трансфере за 70-75 млн евро (Record)
2857 минут назад
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» сыграет с «Мальоркой»
104сегодня, 13:05
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
83сегодня, 13:01
Устали пересматривать новогодние фильмы? Играйте в Аэрофутбол и заряжайтесь эмоциями
сегодня, 13:00Спецпроект
«Аль-Хилаль» предлагает Барелле 18 млн евро в год. Хавбек хочет остаться в «Интере» и не намерен рассматривать иные предложения
4сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» Тичич о России: «Мне говорили: «О, ты же знаешь, какая ситуация там сейчас». Но они судят по СМИ, не знают, как здесь все обстоит, а игравшие в РФ объяснили, что все хорошо»
228 минут назад
Камоцци о худшем тренере в истории «Спартака»: «Витория, на втором месте Абаскаль»
1539 минут назад
«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1055 минут назад
«Акрон» в РПЛ»: лидер Лончар, первое дерби в элите и воспитанники Академии – в 4-й серии сериала о жизни клуба
сегодня, 13:04Видео
«Мы дважды обыгрывали «Реал» при мне. В футболе шансы есть всегда». Владелец «Мальорки» о Суперкубке Испании
5сегодня, 13:02
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
5сегодня, 10:56
Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» примет «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
3сегодня, 05:38
Рэшфорд – главная цель «Милана» в январе, но «МЮ» не хочет выплачивать часть зарплаты игрока в 13 млн евро. Альтернатива «россонери» – Тринкау
4сегодня, 12:50
«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
3сегодня, 12:31
«Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых
9сегодня, 11:50
Рекомендуем