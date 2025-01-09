Экс-хавбек «Динамо-2» Ерофеев перейдет в «Сан-Антонио» из ЮСЛ

Дмитрий Ерофеев перейдет в «Сан-Антонио» из ЮСЛ.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 18-летний центральный полузащитник подпишет 2-летний контракт с американским клубом второго дивизиона.

Договор футболиста с «Динамо-2» истек в конце декабря. Прошлым летом бело-голубые хотели продлить контракт Ерофеева, но стороны не договорились по вопросу отступных для иностранных клубов.

Тогда же хавбека пытался подписать «Акрон », однако тольяттинцы не смогли удовлетворить финансовые запросы «Динамо» по трансферу. Позднее переговоры с «Родиной » и «Торпедо » тоже закончились ничем.

«Коламбус Крю » из МЛС также изучал возможность трансфера игрока, однако из-за разницы в статусе для «Сан-Антонио» компенсация ФИФА оказалась существенно ниже, и сторонам удалось договориться.

Ерофеев выступал за московские «Чертаново» и «Динамо». В этом сезоне хавбек забила 3 гола и сделал 5 ассистов в 16 матчах и помог «Динамо-2» завоевать золото LEON Второй Лиги Б.