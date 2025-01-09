Умер Фабио Кудичини – экс-вратарь «Ромы» и «Милана» и отец Карло

Умер Фабио Кудичини.

Экс-вратарь «Ромы» и «Милана » скончался в возрасте 89 лет.

В составе «Ромы» Кудичини выиграл Кубок Ярмарок и Кубок Италии. С «Миланом» он стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны, а также стал победителем Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Межконтинентального кубка.

За свою игру Фабио получил прозвище Ragno Nero («Черный паук» – Спортс’‘).

Сын Фабио Кудичини, Карло, – воспитанник «Милана», он известен по выступлениям за «Челси» и «Тоттенхэм».