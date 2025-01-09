Умер Фабио Кудичини – экс-вратарь «Ромы» и «Милана» и отец Карло
Умер Фабио Кудичини.
Экс-вратарь «Ромы» и «Милана» скончался в возрасте 89 лет.
В составе «Ромы» Кудичини выиграл Кубок Ярмарок и Кубок Италии. С «Миланом» он стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны, а также стал победителем Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Межконтинентального кубка.
За свою игру Фабио получил прозвище Ragno Nero («Черный паук» – Спортс’‘).
Сын Фабио Кудичини, Карло, – воспитанник «Милана», он известен по выступлениям за «Челси» и «Тоттенхэм».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт УЕФА в X
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