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«Штутгарт» за 1,7 млн евро купил хавбека «Хоффенхайма» Ларсена

Якоб Бруун Ларсен перешел в «Штутгарт» из «Хоффенхайма».

По данным Sky Sport, трансфер полузащитника обошелся в 1,7 млн евро.

Игрок сборной Дании подписал контракт с клубом до 2027 года с опцией продления еще на один год.

В этом сезоне Ларсен провел 12 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/VfB

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Штутгарта»
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