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Обамеянг о «Челси»: «В клубе устроили беспорядок, раздевалка не была похожа на футбольную. После исключения из заявки на ЛЧ я подумал: «Очень неуважительно»

Пьер-Эмерик Обамеянг обвинил «Челси» в неуважительном отношении к себе.

Нападающий вспомнил об исключении из заявки команды в Лиге чемпионов в феврале 2023 года.

«Именно тогда я начал думать: «Что ж, это очень неуважительно». Они пытались отправить меня в аренду в Америку. Я сказал: «Ни за что».

Я чувствовал себя подавленным. В тот момент я сказал себе: «Сезон для меня уже окончен». Я просто ходил на тренировки, чтобы поддерживать форму, зная, что не буду играть.

[Фрэнк Лэмпард] сказал мне: «Хорошо, ты мне нужен. Я хочу знать, как ты себя чувствуешь, готов ли ты снова играть». Я ответил: «Да. Я жду этого». Ближе к концу сезона он снова спросил: «Что ты чувствуешь? Мне жаль, Оба. Я правда не могу тебе помочь». Я понял, что это исходит не от него, а сверху.

Они устроили беспорядок. Это даже не было похоже на футбольную раздевалку, больше напоминало регби. Хаким Зиеш, Денис Закария, Калиду Кулибали, Ромелу Лукаку… Хорошо, что я был не один. Мы смеялись каждый день, так что все было в порядке», – сказал бывший нападающий «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoЧелси
logoПьер-Эмерик Обамеянг
logoпремьер-лига Англия
logoФрэнк Лэмпард
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДенис Закария
logoКалиду Кулибали
logoРомелу Лукаку
logoХаким Зиеш
logoАль-Кадисия
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