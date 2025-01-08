  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболки игроков «Реала», подаренные футболистам «Депортива Минера», были украдены из раздевалки команды после матча Кубка Испании
19

Футболки игроков «Реала», подаренные футболистам «Депортива Минера», были украдены из раздевалки команды после матча Кубка Испании

У игроков «Депортива Минера» украли футболки «Реала».

«Реал» в гостях победил «Депортива Минера» со счетом 5:0 в 1/16 финала Кубка Испании.

После матча каждому футболисту команды, выступающей в 4-м дивизионе Испании, должна была достаться футболка игрока «Реала».

Был составлен список, отправленный по электронной почте в мадридский клуб с указанием точного количества футболок. Все, без исключения, должны были получить футболку мадридского клуба и именно того игрока, которого они выбрали, вне зависимости от обычного обмена формой на поле. Утверждается, что футболок с именем Мбаппе было несколько экземпляров.

Как сообщает Cadena SER, после матча в раздевалке ожидала коробка с футболками, однако заполучить их смогли только те игроки, кто успел прийти вовремя. Позже оставшаяся форма игроков «Реала» куда-то исчезла.

Как минимум четыре игрока остались без футболок «сливочных», еще четырем пришлось взять футболки игроков, которых они не заказывали, чтобы не остаться вовсе без сувенира.

Инцидент вызвал недовольство внутри клуба. В «Депортива Минера» пояснили, что укравшие футболки люди имели доступ к помещениям, куда могли входить только представители клуба.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКубок Испании
игровая форма
происшествия
Депортива Минера
Д4 Испания
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Головин успешнее Миранчука в Европе, отсутствие трофеев – ерунда. Алексей выиграл Лигу Европы, но в финале не играл»
519 минут назад
«Реал» согласен с регистрацией Ольмо, клуб не хочет портить отношения с «Барсой» из-за Суперлиги. «Атлетико», «Севилья» и «Атлетик» – против
3730 минут назад
Украинец Забарный из-за Сафонова не перешел в «ПСЖ» из «Борнмута». Об этом рассказал журналист L’Équipe Танзи
7333 минуты назад
Пети о Тренте: «Он не защитник, его игра в обороне ужасна – «Ливерпуль» чуть не проиграл «МЮ» из-за него. Один из лучших на своей позиции с мячом, но без него – один из худших»
1854 минуты назад
«Барса» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу» – шкафчиков, угловых флажков, фото из подтрибунного помещения. Торги начнутся 23 января
49сегодня, 09:23
«Тоттенхэм» за 4.00 или «Ливерпуль» за 1.77? Заряжайте на матч с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 09:00Реклама
Россия и Беларусь могут сыграть в июне. АБФФ предложила РФС провести матч
32сегодня, 08:35
Неймар хочет сыграть на ЧМ-2026: «Это может быть мой последний чемпионат мира, последний шанс, я сделаю все, чтобы стать частью сборной Бразилии»
33сегодня, 08:27
Джейми Каррагер: «Если «Ноттингем» обыграет «Ливерпуль», то будет в гонке за титул. Если места в ЛЧ получат клубы топ-5, у них будет чертовски хороший шанс»
16сегодня, 08:15
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма»
111сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
Зидан – главный кандидат на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026. Ранее Дешам объявил об уходе по окончании турнира
1 минуту назад
Клюйверт возглавил сборную Индонезии
411 минут назадФото
Комментатор Наливайко об Уткине: «Вася советовал следовать трендам, не отсылать зрителя к советскому кино, лучше – к «Бонду» или Уэсу Андерсону. Мы все хотели походить на него»
113 минут назад
Нкунку не интересует «ПСЖ». Парижане рассматривают игроков другого типа (Фабрицио Романо)
158 минут назад
Агент Солари об интересе «Спартака»: «Больше, чем один клуб сделал предложение по Пабло на этой неделе. Многие аргентинцы хорошо отзываются об РПЛ и о командах»
11сегодня, 09:17
Талалаев о гонке в РПЛ: «Претендентов трое — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Дай бог, чтобы к ним подтянулось «Динамо»
10сегодня, 07:39
Воспитанник «Краснодара» Татаев, вероятно, покинет «Аланию» и может перейти в «Оренбург»
1сегодня, 07:24
«Атлетик» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 07:09
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 06:12
Наумов о будущем Семака в «Зените» в случае потери чемпионства: «Начнут говорить, что в год 100-летия тренерский штаб не так активно стал работать. Нужно избавиться от игроков, потерявших мотивацию»
8сегодня, 05:52
Рекомендуем