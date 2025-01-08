Футболки игроков «Реала», подаренные футболистам «Депортива Минера», были украдены из раздевалки команды после матча Кубка Испании
«Реал» в гостях победил «Депортива Минера» со счетом 5:0 в 1/16 финала Кубка Испании.
После матча каждому футболисту команды, выступающей в 4-м дивизионе Испании, должна была достаться футболка игрока «Реала».
Был составлен список, отправленный по электронной почте в мадридский клуб с указанием точного количества футболок. Все, без исключения, должны были получить футболку мадридского клуба и именно того игрока, которого они выбрали, вне зависимости от обычного обмена формой на поле. Утверждается, что футболок с именем Мбаппе было несколько экземпляров.
Как сообщает Cadena SER, после матча в раздевалке ожидала коробка с футболками, однако заполучить их смогли только те игроки, кто успел прийти вовремя. Позже оставшаяся форма игроков «Реала» куда-то исчезла.
Как минимум четыре игрока остались без футболок «сливочных», еще четырем пришлось взять футболки игроков, которых они не заказывали, чтобы не остаться вовсе без сувенира.
Инцидент вызвал недовольство внутри клуба. В «Депортива Минера» пояснили, что укравшие футболки люди имели доступ к помещениям, куда могли входить только представители клуба.
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