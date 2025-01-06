«Рома» обыграла «Лацио» во 2-й раз подряд и не пропускает в трех дерби кряду

«Рома» выиграла римское дерби во 2-й раз подряд.

Сегодня команда Клаудио Раньери обыграла «Лацио» (2:0) в матче 19-го тура Серии А. «Рома » также одержала победу в предыдущем дерби в апреле (1:0).

Кроме того, «Рома» не пропустила от «Лацио » в 3-м матче подряд – последний раз «бьянкочелести» забивали в дерби в марте 2023 года.