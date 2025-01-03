Тренер «Нанта» Комбуаре заявил, что больше не будет общаться с прессой: «Вы все единогласно писали, что я больше не работаю здесь. Я ожидал признания ошибки и извинений, но ничего не произошло»

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре заявил, что больше не будет общаться с прессой.

«Извините, я попрошу вас не перебивать меня. Сейчас я скажу то, что вас удивит. По крайней мере, я так думаю. С чего бы начать? На неделе после того, как мы проиграли «Бресту», а затем неделю готовились к матчу Кубка Франции, произошло много событий. Вы написали множество вещей. Я на это не обращал внимания, потому что ситуация была сложной как для клуба, так и для меня. Но это было нормально, учитывая результаты.

Сегодня я принял решение, и вы скоро поймете почему, а вам, журналистам, тоже стоит задаться вопросом. Это мое мнение, и вы можете быть с ним не согласны, но мне все равно. Что меня действительно беспокоит, так это то, что вы все, абсолютно все, единогласно и категорично утверждали, что я больше не являюсь тренером «Нанта». Все, кто здесь в зале. Только один человек извинился. Я ожидал от вас признания своей ошибки, потому что вы полностью ошиблись. Я говорю об этом, потому что именно так я это чувствую. Но ничего такого не произошло. Не было ни звонка, ни извинений, ни объяснений. С этого момента я понял, что вы поступаете так, как будто меня не существует. Если меня нет, то я не тренер «Нанта», ведь для вас это было немыслимо, что я все еще здесь. Это были ваши источники и информация. По мне, так дело оставлять нельзя.

Если я останусь здесь, то сразу скажу: я буду неприятным и даже злым. Потому что есть вещи... Но я не хочу участвовать в этой пресс-конференции. Так что вы будете вести себя так, будто меня здесь нет, как это было за неделю до матча Кубка Франции, когда вы писали все, что попало. И вы ошиблись, это не может оставаться без последствий. Раньше, когда мне не нравились некоторые журналисты, я запрещал им приходить на пресс-конференции. Но сегодня вы здесь, я даю вам работать, а сам просто ухожу. Спасибо, дамы и господа, и с Новым годом. Спасибо», – сказал главный тренер «Нанта.