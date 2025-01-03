Маттиас Яйссле: «Чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособен и амбициозен. Интенсивность матчей растет, атмосфера на стадионах невероятная, хоть и отличается от Европы»
– Видно, насколько конкурентоспособен и амбициозен чемпионат Саудовской Аравии. Лига быстро растет, привлекая игроков и тренеров высокого уровня, а интенсивность матчей неуклонно растет.
Это захватывающее время, чтобы стать частью этой трансформации. Людям очень нравится футбол в Саудовской Аравии.
Атмосфера на стадионах невероятная, большие толпы, болельщики поддерживают команды. С точки зрения культуры поддержка болельщиков отличается от Европы, конечно. Нужно адаптироваться, стараться понимать и уважать их культуру.
– Вы выбрали Саудовскую Аравию только из-за денег?
– Я понимаю это восприятие. Здесь амбициозный проект. Лига превращается в соревнование высокого уровня.
Конечно, финансовый аспект играет роль, но для многих игроков и тренеров это также возможность построить что-то значимое и внести свой вклад в рост футбола в регионе.
Это задача, которую я принял – развивающаяся лига, возможность тренировать отличных игроков, играть против других, более опытных тренеров со многими титулами.
В чемпионате много сильных клубов. Это лига с большим количеством индивидуальных качеств, и она растет. Это очень эмоциональный вызов, – сказал главный тренер «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле.
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