Маттиас Яйссле: «Чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособен и амбициозен. Интенсивность матчей растет, атмосфера на стадионах невероятная, хоть и отличается от Европы»

Маттиас Яйссле поделился мыслями относительно уровня чемпионата Саудовской Аравии.

– Видно, насколько конкурентоспособен и амбициозен чемпионат Саудовской Аравии. Лига быстро растет, привлекая игроков и тренеров высокого уровня, а интенсивность матчей неуклонно растет.

Это захватывающее время, чтобы стать частью этой трансформации. Людям очень нравится футбол в Саудовской Аравии.

Атмосфера на стадионах невероятная, большие толпы, болельщики поддерживают команды. С точки зрения культуры поддержка болельщиков отличается от Европы, конечно. Нужно адаптироваться, стараться понимать и уважать их культуру.

– Вы выбрали Саудовскую Аравию только из-за денег?

– Я понимаю это восприятие. Здесь амбициозный проект. Лига превращается в соревнование высокого уровня.

Конечно, финансовый аспект играет роль, но для многих игроков и тренеров это также возможность построить что-то значимое и внести свой вклад в рост футбола в регионе.

Это задача, которую я принял – развивающаяся лига, возможность тренировать отличных игроков, играть против других, более опытных тренеров со многими титулами.

В чемпионате много сильных клубов. Это лига с большим количеством индивидуальных качеств, и она растет. Это очень эмоциональный вызов, – сказал главный тренер «Аль-Ахли » Маттиас Яйссле .