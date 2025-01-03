Агенты Себальоса: «Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Эксекиэль не продается, тем более за 4 млн евро»

Агенты Эксекиэля Себальоса не подтвердили данные о предложении ЦСКА.

Ранее появилась информация , что российский клуб предложил четыре миллиона евро за аргентинского футболиста.

«Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Себальос не продается.

И уж тем более за 4 миллиона евро», – заявили в агентстве ML Sports, представляющем интересы нападающего «Бока Хуниорс».

Эксекиэль Себальос провел 92 матча за «Бока Хуниорс » во всех турнирах и забил 9 голов. Его статистика – здесь .