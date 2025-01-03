Агенты Себальоса: «Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Эксекиэль не продается, тем более за 4 млн евро»
Агенты Эксекиэля Себальоса не подтвердили данные о предложении ЦСКА.
Ранее появилась информация, что российский клуб предложил четыре миллиона евро за аргентинского футболиста.
«Нам ничего не известно о предложении ЦСКА. Себальос не продается.
И уж тем более за 4 миллиона евро», – заявили в агентстве ML Sports, представляющем интересы нападающего «Бока Хуниорс».
Эксекиэль Себальос провел 92 матча за «Бока Хуниорс» во всех турнирах и забил 9 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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