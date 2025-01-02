ЦСКА предложил 4 млн евро за Себальоса. Форвард «Боки» играет на всех позициях в атаке (Иван Карпов)

ЦСКА хочет подписать игрока «Бока Хуниорс».

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил 4 миллиона евро за Эксекиэля Себальоса .

22-летний футболист способен выйти на любой позиции в атаке, но в последнее время играет левого вингера. Главный тренер команды Марко Николич считает подписание флангового игрока необходимым для вариативности при выборе состава.

Также ЦСКА ищет центрального нападающего. Клуб отказался от трансфера 31-летнего Мигеля Борхи из «Ривер Плейт», посчитав его слишком возрастным.

При поисках москвичи делают акцент на игроках в возрасте до 23 лет включительно, чтобы это было привлекательно для спонсоров и их инвестиций. Один из вариантов заключается в том, что эту позицию закроет Себальос.

Отмечается, что трансферный бан с армейцев снимут в ближайшее время.

Эксекиэль Себальос провел 92 матча за «Бока Хуниорс » во всех турнирах и забил 9 голов. Его статистика – здесь .

«У троих игроков «Боки» сифилис. Это не шутка на День дурака, я бы не стал спекулировать на здоровье». Аргентинский журналист Флауэрс о клубе