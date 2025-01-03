Шамиль Тарпищев: «Промес – не обязательный футболист для «Спартака». На Квинси много играли, не уверен, что на него бы играли так, как раньше. Он бы столько не забивал»

Шамиль Тарпищев ответил, нужно ли «Спартаку» возвращать Квинси Промеса.

– Болельщики мечтают о возвращении Промеса. Он бы усилил сейчас «Спартак»?

– В данной ситуации он не обязательный игрок для команды.

На Квинси много играли, но я не уверен, что при нынешнем подборе игроков на него бы играли так, как раньше.

Он бы столько не забивал. Его результативность точно бы упала, – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.