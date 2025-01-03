Салах, Холанд, де Брюйне, Родри, ван Дейк, Сон – в сборной лучших игроков АПЛ 2020-х по версии Goal
Мохамед Салах и Эрлинг Холанд попали в сборную лучших игроков АПЛ 2020-х.
Портал Goal составил символическую сборную футболистов, показавших лучшую игру в Премьер-лиге с 2020 года. Он выглядит так:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»);
Полузащитники: Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (все – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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