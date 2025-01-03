Салах, Холанд, де Брюйне, Родри, ван Дейк, Сон – в сборной лучших игроков АПЛ 2020-х по версии Goal

Мохамед Салах и Эрлинг Холанд попали в сборную лучших игроков АПЛ 2020-х.

Портал Goal составил символическую сборную футболистов, показавших лучшую игру в Премьер-лиге с 2020 года. Он выглядит так:

Вратарь : Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники : Кайл Уокер , Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»);

Полузащитники : Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (все – «Манчестер Сити»);

Нападающие : Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).