Френки де Йонг: «Футбол становится слишком роботизированным, зацикленным на тактике. Все настолько запрограммировано, когда смотрю на другие команды»
Френки де Йонг критически отозвался о современном футболе.
«Футбол становится слишком роботизированным, слишком зацикленным на тактике. Когда я смотрю на другие команды, то все настолько запрограммировано.
Например, команда начинает владение мячом, и футболисту разрешается пасовать только слева направо или вперед, пока [игроками] образуется треугольник», – сказал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в интервью Voetbal International.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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