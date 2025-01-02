Пети про «Арсенал»: «Жду выхода на новый уровень от некоторых игроков – Мартинелли, например. Я им недоволен. Он начал играть в одно время с Сака, но Букайо уже стал одним из лучших в АПЛ»

Эммануэль Пети выразил скепсис в отношении двух футболистов «Арсенала».

«Сака выбыл на несколько недель – это серьезный удар для команды. Теперь другим футболистам нужно проявить себя и взять ответственность.

Жду, когда некоторые игроки выйдут на новый уровень, и я расстроен в этом смысле, честно говоря. Я все еще жду, когда они выйдут на новый уровень.

Я говорю, например, о Мартинелли . Я им недоволен. Он хорошо сыграл против «Кристал Пэлас», но этого недостаточно.

Ты смотришь на его путь и то, как он начал играть в основной команде. Это произошло примерно в одно время с Сака. И при этом Сака растет от сезона к сезону, он стал одним из лучших футболистов АПЛ. Поэтому я думаю: «Когда это же произойдет с Мартинелли?».

Он не единственный такой. Это касается и Габриэла Жезуса . Он играет хорошо, но этого недостаточно», – сказал бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети в интервью Ladbrokes.