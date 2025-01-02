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Владимир Слишкович: «Барко и Вендел – футболисты высочайшего уровня. Таких в России больше нет»

Владимир Слишкович считает, что Эсекиэль Барко и Вендел выделяются в РПЛ.

«Лучшим футболистом назову Эсекиэль Барко. Это сумасшедший игрок.

Он и Вендел – футболисты высочайшего уровня. Таких в России больше нет», – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович.

В нынешнем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 6 передач в 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ.

В активе Вендела 1 гол и 8 передач в 15 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Слишкович
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСпартак
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