Владимир Слишкович: «Барко и Вендел – футболисты высочайшего уровня. Таких в России больше нет»
Владимир Слишкович считает, что Эсекиэль Барко и Вендел выделяются в РПЛ.
«Лучшим футболистом назову Эсекиэль Барко. Это сумасшедший игрок.
Он и Вендел – футболисты высочайшего уровня. Таких в России больше нет», – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович.
В нынешнем сезоне Барко забил 8 голов и сделал 6 передач в 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
В активе Вендела 1 гол и 8 передач в 15 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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