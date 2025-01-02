Воспитанник «Зенита» Сергеев перешел в тульский «Арсенал». Хавбек играл за «Кайрат»

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Сергеев перешел в тульский «Арсенал» свободным агентом.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Последние два года 24-летний центральный полузащитник выступал за «Кайрат», набрав 1+1 в 19 матчах минувшего чемпионата Казахстана.

За петербургский клуб Сергеев провел в Мир РПЛ один матч. В 2021 году полгода провел в аренде в «Балтике».

После 21 тура «Арсенал» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.