Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» против «Селтика»

«Рейнджерс» сыграют в дерби с «Селтиком» в 21-м туре чемпионата Шотландии.

После 18 матчей «Селтик » лидирует в таблице, опережая идущих вторыми «Рейнджерс » на 14 очков. Чемпионат Шотландии 21-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Таблица чемпионата Шотландии Статистика чемпионата Шотландии