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Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» против «Селтика»

«Рейнджерс» сыграют в дерби с «Селтиком» в 21-м туре чемпионата Шотландии.

После 18 матчей «Селтик» лидирует в таблице, опережая идущих вторыми «Рейнджерс» на 14 очков.

Чемпионат Шотландии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Шотландии

Статистика чемпионата Шотландии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoСелтик
logoвысшая лига Шотландия
logoРейнджерс
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