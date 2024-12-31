🎄Спортс’’ поздравляет с Новым годом!
Друзья, Спортс’‘ поздравляет вас с Новым годом!
Спасибо вам за то, что вместе с нами наслаждаетесь цитатами Александра Мостового, следите за гонкой Александра Овечкина и переживаете за джинсы Магнуса Карлсена. Пусть будущий год принесет чуть меньше забот и чуть больше радостных минут, ваши любимые спортсмены побеждают, а багаж Гильермо Абаскаля помогает не только «Спартаку».
С праздником! 🎅🎄🎁
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