Уоткинс набрал 10 фэнтези-очков за гол и ассист с «Брайтоном». Он лучший в «Вилле» по обоим показателям
«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Брайтоном» в 19-м туре АПЛ (2:2).
В 1-м тайме Олли Уоткинс реализовал пенальти, а в начале 2-го тайма отдал ассист на Моргана Роджерса. За игру Уоткинс набрал 10 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист). Нападающего «Астон Виллы» выбрали 10,91% игроков.
В АПЛ у Уоткинса 8 голов и 4 ассиста, он – лучший в команде по обоим показателям.
Оба гола «Брайтона» были забиты с передач Жоао Педро. За игру у него 9 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +6 за ассисты). Нападающего выбрали 2,95% игроков.
В чемпионате у Жоао Педро 4 гола и 5 ассистов, он – лучший ассистент команды.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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