Шервуд не включил Салаха в сборную сезона АПЛ, выбирая по одному игроку на клуб. Трент, Палмер, Сака, Боуэн, Кунья, Исак – в составе
Тим Шервуд не включил Мохамеда Салаха в свою сборную текущего сезона АПЛ.
Бывшего игрока и тренера «Тоттенхэма» попросили составить символическую сборную лучших футболистов Премьер-лиги на данный момент, выбирая не более одного игрока из одной команды.
В составе не оказалось вингера «Ливерпуля», лидирующего в списках лучших бомбардиров и ассистентов турнира. Делая выбор между игроками мерсисайдцев, Шервуд предпочел Трента Александер-Арнолда.
В команду Шервуда вошли Джордан Пикфорд («Эвертон»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Милош Керкез («Борнмут»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Коул Палмер («Челси»), Деян Кулусевски («Тоттенхэм»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Александер Исак («Ньюкасл») и Букайо Сака («Арсенал»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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