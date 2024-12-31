Шервуд не включил Салаха в сборную сезона АПЛ, выбирая по одному игроку на клуб. Трент, Палмер, Сака, Боуэн, Кунья, Исак – в составе

Тим Шервуд не включил Мохамеда Салаха в свою сборную текущего сезона АПЛ.

Бывшего игрока и тренера «Тоттенхэма » попросили составить символическую сборную лучших футболистов Премьер-лиги на данный момент, выбирая не более одного игрока из одной команды.

В составе не оказалось вингера «Ливерпуля », лидирующего в списках лучших бомбардиров и ассистентов турнира. Делая выбор между игроками мерсисайдцев, Шервуд предпочел Трента Александер-Арнолда.

В команду Шервуда вошли Джордан Пикфорд («Эвертон »), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Милош Керкез («Борнмут»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Коул Палмер («Челси»), Деян Кулусевски («Тоттенхэм»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Александер Исак («Ньюкасл») и Букайо Сака («Арсенал»).