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Шервуд не включил Салаха в сборную сезона АПЛ, выбирая по одному игроку на клуб. Трент, Палмер, Сака, Боуэн, Кунья, Исак – в составе

Тим Шервуд не включил Мохамеда Салаха в свою сборную текущего сезона АПЛ.

Бывшего игрока и тренера «Тоттенхэма» попросили составить символическую сборную лучших футболистов Премьер-лиги на данный момент, выбирая не более одного игрока из одной команды. 

В составе не оказалось вингера «Ливерпуля», лидирующего в списках лучших бомбардиров и ассистентов турнира. Делая выбор между игроками мерсисайдцев, Шервуд предпочел Трента Александер-Арнолда. 

В команду Шервуда вошли Джордан Пикфорд («Эвертон»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Никола Миленкович («Ноттингем Форест»), Милош Керкез («Борнмут»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Коул Палмер («Челси»), Деян Кулусевски («Тоттенхэм»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Александер Исак («Ньюкасл») и Букайо Сака («Арсенал»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoДжордан Пикфорд
logoЛиверпуль
logoТим Шервуд
logoТрент Александер-Арнолд
logoМилош Керкез
logoАлександер Исак
logoКоул Палмер
logoДеян Кулусевски
logoКристал Пэлас
logoБорнмут
logoАрсенал
logoБукайо Сака
logoНьюкасл
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
logoВулверхэмптон
logoНоттингем Форест
logoЧелси
logoМатеус Кунья
logoНикола Миленкович
logoЭвертон
logoДжеррод Боуэн
logoМарк Гехи
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