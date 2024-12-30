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«Унион» возглавил экс-тренер «Кельна» Баумгарт. Клуб идет 12-м в Бундеслиге

«Унион» объявил о назначении нового главного тренера.

Берлинскую команду возглавил Штеффен Баумгарт. Он приступит к работе 2 января и будет готовить футболистов к оставшейся части сезона. 52-летний специалист сменил на этом посту Бо Свенссона, который был уволен 27 декабря.

Ранее Баумгарт работал главным тренером в «Падерборне» и «Кельне». Его последним клубом был «Гамбург». 

«Унион» занимает 12-е место в Бундеслиге с 17 очками после 15 туров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Униона»
logoУнион Берлин
Штеффен Баумгарт
logoбундеслига Германия
logoБо Свенссон
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