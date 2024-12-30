«Унион» возглавил экс-тренер «Кельна» Баумгарт. Клуб идет 12-м в Бундеслиге

«Унион» объявил о назначении нового главного тренера.

Берлинскую команду возглавил Штеффен Баумгарт . Он приступит к работе 2 января и будет готовить футболистов к оставшейся части сезона. 52-летний специалист сменил на этом посту Бо Свенссона , который был уволен 27 декабря.

Ранее Баумгарт работал главным тренером в «Падерборне» и «Кельне». Его последним клубом был «Гамбург».

«Унион » занимает 12-е место в Бундеслиге с 17 очками после 15 туров.