«Унион» возглавил экс-тренер «Кельна» Баумгарт. Клуб идет 12-м в Бундеслиге
«Унион» объявил о назначении нового главного тренера.
Берлинскую команду возглавил Штеффен Баумгарт. Он приступит к работе 2 января и будет готовить футболистов к оставшейся части сезона. 52-летний специалист сменил на этом посту Бо Свенссона, который был уволен 27 декабря.
Ранее Баумгарт работал главным тренером в «Падерборне» и «Кельне». Его последним клубом был «Гамбург».
«Унион» занимает 12-е место в Бундеслиге с 17 очками после 15 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Униона»
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