«Унион» уволил Свенссона. Берлинский клуб не побеждает 9 матчей подряд
Бо Свенссон уволен с поста тренера «Унион Берлин».
Клуб Бундеслиги объявил об увольнении 45-летнего датчанина и его штаба.
«Унион» не выиграл ни одного из последних девяти матчей во всех турнирах (6 поражений, 3 ничьих).
С 17 очками после 15 туров берлинцы занимают 12-е место в чемпионате Германии.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Униона»
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