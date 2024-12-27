«Унион» уволил Свенссона. Берлинский клуб не побеждает 9 матчей подряд

Бо Свенссон уволен с поста тренера «Унион Берлин».

Клуб Бундеслиги объявил об увольнении 45-летнего датчанина и его штаба.

«Унион » не выиграл ни одного из последних девяти матчей во всех турнирах (6 поражений, 3 ничьих).

С 17 очками после 15 туров берлинцы занимают 12-е место в чемпионате Германии.