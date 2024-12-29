Каннаваро возглавил загребское «Динамо». Команда идет 3-й в лиге Хорватии
Фабио Каннаваро возглавил загребское «Динамо».
Хорватский клуб отправил в отставку Ненада Бьелицу и объявил о назначении бывшего защитника сборной Италии.
Каннаваро присоединится к команде 3 января, тогда же он будет официально представлен в качестве нового главного тренера.
Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Удинезе».
«Динамо» после 18 туров идет в лиге Хорватии на 3-м месте, отставая от «Риеки» на 7 очков.
Изображение: gnkdinamo.hr
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Динамо» Загреб
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