Савио набрал 12 фэнтези-очков с «Лестером». Полузащитник забил впервые в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер» в 19-м туре АПЛ (2:0).

Савио поучаствовал в обоих голах: сначала забил сам, а затем отдал ассист на Эрлинга Холанда. За игру у полузащитника 12 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч. В фэнтези АПЛ его выбрали всего 122 игрока (0,88%).

Савио забил впервые в сезоне АПЛ, также у него 3 ассиста.