Савио набрал 12 фэнтези-очков с «Лестером». Полузащитник забил впервые в АПЛ
«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер» в 19-м туре АПЛ (2:0).
Савио поучаствовал в обоих голах: сначала забил сам, а затем отдал ассист на Эрлинга Холанда. За игру у полузащитника 12 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч. В фэнтези АПЛ его выбрали всего 122 игрока (0,88%).
Савио забил впервые в сезоне АПЛ, также у него 3 ассиста.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе
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