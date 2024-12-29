«Лестер» ван Нистелроя проиграл 4 матча подряд с общим счетом 1:12 и идет в зоне вылета. В «МЮ» у Руда не было поражений – 3 победы и ничья

«Лестер» Руда ван Нистелроя продлил серию из поражений.

«Лисы» проиграли «Ман Сити » дома со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ .

Это четвертое подряд поражение «Лестера » (все в АПЛ), команда забила лишь один гол в этих матчах, пропустив 12. «Лестер» идет на 18-м месте в турнирной таблице.

В общей сложности ван Нистелрой провел во главе команды 6 матчей – в первых двух он одержал победу и сыграл вничью.

Перед этим он исполнял обязанности главного тренера «МЮ » после увольнения Эрика тен Хага, где не потерпел ни одного поражения – 3 победы и ничья.