«Лестер» ван Нистелроя проиграл 4 матча подряд с общим счетом 1:12 и идет в зоне вылета. В «МЮ» у Руда не было поражений – 3 победы и ничья
«Лестер» Руда ван Нистелроя продлил серию из поражений.
«Лисы» проиграли «Ман Сити» дома со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ.
Это четвертое подряд поражение «Лестера» (все в АПЛ), команда забила лишь один гол в этих матчах, пропустив 12. «Лестер» идет на 18-м месте в турнирной таблице.
В общей сложности ван Нистелрой провел во главе команды 6 матчей – в первых двух он одержал победу и сыграл вничью.
Перед этим он исполнял обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Эрика тен Хага, где не потерпел ни одного поражения – 3 победы и ничья.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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