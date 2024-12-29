«В Израиле на матчи приходят по 30 тысяч зрителей. В России стадионы более пустые». Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович о посещаемости
Ренато Гойкович сравнил посещаемость матчей в Израиле и России.
Защитник «Маккаби» Петах-Тиква ранее 5 лет выступал за «Оренбург».
«В Израиле отличная атмосфера, на стадион приходят по 30 тысяч зрителей. В стране очень сильно любят футбол. Здесь отличная погода, много русских.
У нас не так много болельщиков, на стадион приходит примерно тысяча человек, но когда играли с «Маккаби» Хайфа, наш стадион был битком, потому что гостевых фанатов приехало еще 10 тысяч.
В России стадионы более пустые, разве что на кубковых матчах другая атмосфера», — сказал Гойкович.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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