«В Израиле на матчи приходят по 30 тысяч зрителей. В России стадионы более пустые». Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович о посещаемости

Ренато Гойкович сравнил посещаемость матчей в Израиле и России.

Защитник «Маккаби » Петах-Тиква ранее 5 лет выступал за «Оренбург».

«В Израиле отличная атмосфера, на стадион приходят по 30 тысяч зрителей. В стране очень сильно любят футбол. Здесь отличная погода, много русских.

У нас не так много болельщиков, на стадион приходит примерно тысяча человек, но когда играли с «Маккаби» Хайфа, наш стадион был битком, потому что гостевых фанатов приехало еще 10 тысяч.

В России стадионы более пустые, разве что на кубковых матчах другая атмосфера», — сказал Гойкович .