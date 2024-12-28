Зико об ограблении перед открытием Олимпиады в Париже: «Из машины забрали сумку моей жены с ценными вещами, памятными подарками. Я провел 6 часов в полицейских участках»
«Была допущена ошибка в выборе места для размещения послов и почетных гостей. На мой взгляд, это было место, которое выбирать было нельзя. Это было опасное место, и я чувствовал, что там проблемы с безопасностью. Безопасности не было вообще.
Машина, на которой мы ездили, была арендована, и у [водителей] не было пропусков в другие места. За рулем были неопытные люди, молодые парни. Поэтому мне пришлось сменить отель, потому что там не было никакой охраны.
Когда я поехал менять отель, я положил сумки в машину, кто-то подошел спереди и заговорил с водителем, а тот ничего не понимал по-французски. Я кое-что понял: он говорил, что машина неправильно припаркована. Но это было не так, он отвлекал нас. Затем, когда сумки были уже в машине, другой парень подошел сзади, открыл дверцу и забрал сумку Сандры (жены Зико – Спортс’’). Это заняло две минуты.
Там были ее вещи. Это были ценные вещи, памятные подарки, которые я дарил ей по случаю важных дат. И это расстраивает, это испортило впечатление от Игр. Я провел шесть часов в полицейских участках, я побывал в двух полицейских участках, юрист из Олимпийского комитета Бразилии пришел мне на помощь.
Расследование все еще ведут, кажется, они арестовали двух парней, и мы все еще боремся», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии.
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