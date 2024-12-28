  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зико об ограблении перед открытием Олимпиады в Париже: «Из машины забрали сумку моей жены с ценными вещами, памятными подарками. Я провел 6 часов в полицейских участках»
15

Зико об ограблении перед открытием Олимпиады в Париже: «Из машины забрали сумку моей жены с ценными вещами, памятными подарками. Я провел 6 часов в полицейских участках»

Зико вспомнил, как его жену ограбили в Париже в преддверии открытия Олимпиады.

«Была допущена ошибка в выборе места для размещения послов и почетных гостей. На мой взгляд, это было место, которое выбирать было нельзя. Это было опасное место, и я чувствовал, что там проблемы с безопасностью. Безопасности не было вообще.

Машина, на которой мы ездили, была арендована, и у [водителей] не было пропусков в другие места. За рулем были неопытные люди, молодые парни. Поэтому мне пришлось сменить отель, потому что там не было никакой охраны.

Когда я поехал менять отель, я положил сумки в машину, кто-то подошел спереди и заговорил с водителем, а тот ничего не понимал по-французски. Я кое-что понял: он говорил, что машина неправильно припаркована. Но это было не так, он отвлекал нас. Затем, когда сумки были уже в машине, другой парень подошел сзади, открыл дверцу и забрал сумку Сандры (жены Зико – Спортс’’). Это заняло две минуты.

Там были ее вещи. Это были ценные вещи, памятные подарки, которые я дарил ей по случаю важных дат. И это расстраивает, это испортило впечатление от Игр. Я провел шесть часов в полицейских участках, я побывал в двух полицейских участках, юрист из Олимпийского комитета Бразилии пришел мне на помощь.

Расследование все еще ведут, кажется, они арестовали двух парней, и мы все еще боремся», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
происшествия
logoОлимпиада-2024
logoЗико
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом летом, вингер хочет зарабатывать на уровне Мбаппе. «Аль-Ахли» попытается купить бразильца
24 минуты назад
«Реал» заработает 100 млн евро в случае победы на клубном ЧМ. За участие «Мадрид» гарантированно получит 30 млн
1725 минут назад
Фанаты «Лидса» пели о ненависти Соломона к Палестине на матче со «Стоком». Клуб осудил их: «Придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации»
24сегодня, 09:15
Приходите работать в «Сирену» веб-дизайнером – нужен крепкий бокс-ту-бокс с балансом эстетики, пользы для бизнеса и удобства для пользователя!
сегодня, 09:00Вакансия
Трент хочет перейти в «Реал». Защитник сообщил об этом «Ливерпулю» (Marca)
66сегодня, 08:58
Сафонов оплатил поездку волонтеров на черноморское побережье для уборки мазута
88сегодня, 08:45
Капелло о Мбаппе в «Реале»: «Адаптироваться к такой великой команде непросто. Я видел, как новички там испытывали страх»
10сегодня, 08:36
«Реал» отказался от зимних трансферов ради подписания Трента и Дэвиса летом
61сегодня, 07:11
Один день – одно большое спортивное событие года. Погнали?
сегодня, 07:00Спецпроект
🏆 Кто лучший спортсмен мира-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ
2141 минуту назад
Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»
355 минут назад
Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
4сегодня, 08:27
«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба
14сегодня, 08:13
«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс
3сегодня, 07:56
Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»
11сегодня, 07:39
«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ
10сегодня, 07:24
«Лацио» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:51
Ильзат Ахметов: «Футболисты — счастливые люди. Играем, зарабатываем хорошие деньги и получаем от этого удовольствие»
15сегодня, 06:39
Широков считает, что сейчас в России нет игроков с пасом, как у него: «Батраков близок»
40сегодня, 06:26
Рекомендуем