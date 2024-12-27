Салах, Палмер, Холанд, Сака, Пикфорд – в сборной лучших игроков АПЛ на данный момент по версии Goal
Goal составил символическую сборную текущего сезона АПЛ.
В состав команды, собранной редакцией спортивного портала, вошли футболисты, показавшие лучшую игру в Премьер-лиге за 18 туров. Для сборной выбрана схема 4-2-3-1.
– вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»);
– защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);
– центральные полузащитники: Мойсес Кайседо («Челси»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
– атакующие полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»);
– нападающий: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем