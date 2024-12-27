Салах, Палмер, Холанд, Сака, Пикфорд – в сборной лучших игроков АПЛ на данный момент по версии Goal

Goal составил символическую сборную текущего сезона АПЛ.

В состав команды, собранной редакцией спортивного портала, вошли футболисты, показавшие лучшую игру в Премьер-лиге за 18 туров. Для сборной выбрана схема 4-2-3-1.

– вратарь : Джордан Пикфорд («Эвертон »);

– защитники : Трент Александер-Арнолд , Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

– центральные полузащитники : Мойсес Кайседо («Челси»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

– атакующие полузащитники : Мохамед Салах («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»);

– нападающий : Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).