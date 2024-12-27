Куртуа о сезоне «Реала»: «Мы вторые в Ла Лиге и выиграли 2 трофея, не считаю это плохим началом. Уверены, что будем бороться за титулы»
Тибо Куртуа оценил результаты «Реала» в текущем сезоне.
«Мы на втором месте в Ла Лиге и выиграли два трофея (Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок – Спортс’’), я не думаю, что это плохое начало.
Пришел Килиан [Мбаппе], и мы пытаемся адаптироваться к совместной игре. Мы уверены, что в конце сезона будем бороться за титулы», – сказал вратарь мадридского клуба на церемонии Globe Soccer Awards.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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