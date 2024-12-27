Куртуа о сезоне «Реала»: «Мы вторые в Ла Лиге и выиграли 2 трофея, не считаю это плохим началом. Уверены, что будем бороться за титулы»

Тибо Куртуа оценил результаты «Реала» в текущем сезоне.

«Мы на втором месте в Ла Лиге и выиграли два трофея (Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок – Спортс’’), я не думаю, что это плохое начало.

Пришел Килиан [Мбаппе ], и мы пытаемся адаптироваться к совместной игре. Мы уверены, что в конце сезона будем бороться за титулы», – сказал вратарь мадридского клуба на церемонии Globe Soccer Awards.