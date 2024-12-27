Слот о «Ливерпуле» как фаворите чемпионской гонки: «Если бы дело было в Эредивизи, я бы сказал, что это правда. Но в АПЛ много очень качественных команд»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Лестером».

«Красные» выиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 3:1, пропустив первыми на 6-й минуте.

«Прозвучит странно, но мы очень хорошо начали. Но затем наступил момент, когда мы недооценили ситуацию, что привело к созданию момента и голу [в наши ворота]. В таких ситуациях нужно очень много работать, чтобы вернуться в игру, и нам очень помогло то, что мы сравняли счет до перерыва.

В последних матчах мы пропускаем после каждого момента. Я думаю, что во втором тайме [«Лестера »] был второй момент, но кроме этого больше не было ничего. Мы создали достаточно моментов, но из-за того, что мы проигрывали со счетом 0:1, исход игры был под вопросом».

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«Немного скучный ответ, но тренер рассматривает каждую игру в отрыве от всего остального – ты знаешь, сколько матчей еще предстоит сыграть. Здесь много очень качественных команд.

Если бы дело было в Эредивизи, я бы сказал, что это правда», – сказал главный тренер «Ливерпуля».