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«Зенит» провел благотворительный турнир для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации

В «Газпром»-Академии состоялся турнир «Зенит» рядом».

Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба, компания «МегаФон», провели предновогодние благотворительные состязания для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.

Все участники соревнований получили памятные подарки. Призерам достались медали, а победитель турнира — команда из Санкт-Петербурга — стал обладателем сертификата на 100 000 рублей для покупки спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром»-Академии были предоставлены участникам бесплатно.

Партнерами проекта выступили благотворительные фонды «Весна» и «Звезды детям».

Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали Александр Кержаков, Дмитрий Радченко и Владимир Быстров. Легенды сине-бело-голубых поздравили победителей проекта, поблагодарили участников и пожелали юным футболистам счастливого Нового года.

«Этот турнир — огромный подарок детям из ресурсных центров Петербурга, Ленинградской и Псковской областей к Новому году. К сожалению, таких детей много. Для каждого из них это прекрасная возможность проверить свои способности, получить положительные эмоции и посмотреть на наш прекрасный город. Самая главная задача спорта, на мой взгляд, — это воспитание дисциплинированных, хороших и целеустремленных людей. Именно это мы и делаем на нашем турнире», — отметил бывший игрок «Зенита» и основатель фонда «Звезды детям» Александр Кержаков.

Кроме того, юные футболисты побывали в музее клубной академии и посетили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. В заключительный день турнира участники отправились на экскурсию по «Газпром Арене» и посетили самый большой в мире каток в компании полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

Опубликовал: Артем Степин
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoВладимир Быстров
Дмитрий Радченко
logoпремьер-лига Россия
Благотворительность
logoАлександр Ерохин
детский футбол
logoАлександр Кержаков
logoГазпром Арена (Крестовский)
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