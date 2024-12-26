«Ман Сити» пропустил 26 голов с начала ноября – в топ-5 лигах больше лишь у «Хайденхайма» (28)

Лишь «Хайденхайм» пропустил больше «Манчестер Сити» с начала ноября в топ-5 лигах.

«Манчестер Сити» и «Эвертон» (1:1, перерыв) проводят матч 18-го тура АПЛ . На 36-й минуте игры нападающий «Эвертона » Илиман Ндиай забил гол в ворота «горожан», сравняв счет. С начала ноября среди команд топ-5 лиг Европы только «Хайденхайм » (28) пропустил больше голов во всех соревнованиях, чем «Манчестер Сити » (26). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Эвертон».