«Ман Сити» пропустил 26 голов с начала ноября – в топ-5 лигах больше лишь у «Хайденхайма» (28)
Лишь «Хайденхайм» пропустил больше «Манчестер Сити» с начала ноября в топ-5 лигах.
«Манчестер Сити» и «Эвертон» (1:1, перерыв) проводят матч 18-го тура АПЛ.
На 36-й минуте игры нападающий «Эвертона» Илиман Ндиай забил гол в ворота «горожан», сравняв счет.
С начала ноября среди команд топ-5 лиг Европы только «Хайденхайм» (28) пропустил больше голов во всех соревнованиях, чем «Манчестер Сити» (26).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Эвертон».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем