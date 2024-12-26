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«Ман Сити» пропустил 26 голов с начала ноября – в топ-5 лигах больше лишь у «Хайденхайма» (28)

Лишь «Хайденхайм» пропустил больше «Манчестер Сити» с начала ноября в топ-5 лигах.

«Манчестер Сити» и «Эвертон» (1:1, перерыв) проводят матч 18-го тура АПЛ.

На 36-й минуте игры нападающий «Эвертона» Илиман Ндиай забил гол в ворота «горожан», сравняв счет.

С начала ноября среди команд топ-5 лиг Европы только «Хайденхайм» (28) пропустил больше голов во всех соревнованиях, чем «Манчестер Сити» (26).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Эвертон».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Squawka
logoЭвертон
logoбундеслига Германия
logoПеп Гвардиола
logoХайденхайм
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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