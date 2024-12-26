«Спортинг» назначил Боржеша. Контракт – до 2026-го

«Спортинг» объявил о назначении Руя Боржеша.

43-летний португальский специалист сменит Жоау Перейру на посту главного тренера.

Контракт с Боржешом рассчитан до 2026 года. Перед этим он возглавлял «Виторию Гимарэш».

Фото: sporting.pt