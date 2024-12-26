«Спортинг» назначил Боржеша. Контракт – до 2026-го
«Спортинг» объявил о назначении Руя Боржеша.
43-летний португальский специалист сменит Жоау Перейру на посту главного тренера.
Контракт с Боржешом рассчитан до 2026 года. Перед этим он возглавлял «Виторию Гимарэш».
Фото: sporting.pt
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спортинга»
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