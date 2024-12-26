«Спортинг» уволил Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. Боржес будет новым главным тренером

«Спортинг» уволил Жоау Перейру.

Португальский клуб в соцсетях поблагодарил тренера за проделанную работу.

Перейра возглавил «Спортинг» в ноябре, сменив Рубена Аморима, который перешел в «МЮ».

Под руководством 40-летнего специалиста «Спортинг» провел 8 игр, в которых команда потерпела 4 поражения и победила лишь трижды. Она делит 2-ю строчку с «Порту», отставая от «Бенфики» на одно очко после 15 туров.

Как сообщает A Bola, новым главным тренером «Спортинга» станет Руй Боржес из «Витории Гамараэш».