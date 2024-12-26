«Спортинг» уволил Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. Боржес будет новым главным тренером
«Спортинг» уволил Жоау Перейру.
Португальский клуб в соцсетях поблагодарил тренера за проделанную работу.
Перейра возглавил «Спортинг» в ноябре, сменив Рубена Аморима, который перешел в «МЮ».
Под руководством 40-летнего специалиста «Спортинг» провел 8 игр, в которых команда потерпела 4 поражения и победила лишь трижды. Она делит 2-ю строчку с «Порту», отставая от «Бенфики» на одно очко после 15 туров.
Как сообщает A Bola, новым главным тренером «Спортинга» станет Руй Боржес из «Витории Гамараэш».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
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