Симеоне о поражениях от «Реала» в финалах ЛЧ: «Было очень тяжело, думал, хватит ли сил и дальше вести команду. Жена помогла все переосмыслить»

Диего Симеоне назвал поражения в финале Лиги чемпионов самыми тяжелыми моментами.

«Атлетико» под его руководством уступил «Реалу » в 2014 и 2016 годах.

«Когда дела у вас идут неважно, как и на любой другой работе, вы приносите домой негативную энергию. Но вы видите, что ваши дочери смеются, жена улыбается вам, и гнев отступает.

Мы всегда рассказываем о том, что было после поражения во втором финале Лиги чемпионов. Это было очень тяжело. Я всегда говорю, что для победы в Лиге чемпионов нужно играть 90, 120 минут, не расслабляться в серии пенальти. Сначала мы отыграли 120 минут и проиграли, в следующий раз дело дошло до пенальти, и мы снова проиграли.

После второго раза было очень тяжело, мне было очень грустно, я думал, хватит ли у меня сил и дальше вести команду туда, куда сложно попасть.

Карла (жена тренера – Спортс”) сразу начала водить меня в разные места, чтобы отвлечь, и помогла мне переосмыслить себя, начать все заново. В этом и смысл. Футбол переменчив. Ты выигрываешь один матч – и ты лучший, потом проигрываешь – и уже не лучший.

Я всегда говорю игрокам, что никому не отнять того, чего вы уже добились, но людей волнует только сегодняшний день. И жизнь сама по себе такая же. Если не будешь дарить страсть друзьям или партнеру, все это исчезнет», – сказал главный тренер «Атлетико » в эфире Podium Podcast.