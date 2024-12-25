ЦСКА подписал 16-летнего Шивеоби. У форварда 40+13 в 30 матчах ЮФЛ-2
ЦСКА подписал 16-летнего нападающего Роланда Шивеоби.
Как сообщает телеграм-канал академии ЦСКА, юный игрок подписал с клубом профессиональный контракт.
Шивеоби – лучший игрок турнира победителей Юношеской футбольной лиги-2024 и лучший бомбардир ЮФЛ-2 Центр в составе «Витязя».
В прошедшем сезоне ЮФЛ-2 Центр Роланд забил 40 голов и отдал 13 результативных передач в 30 матчах.
Фото: t.me/pfc_cska_academy
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Академия ПФК ЦСКА»
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