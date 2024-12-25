«Химки» и Анджелкович расторгли контракт по обоюдному согласию. Сербский защитник перешел в клуб летом
Неманя Анджелкович покинул «Химки».
Между подмосковным клубом и сербским защитником была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Неманю за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Химок».
Анджелкович присоединился к «Химкам» прошлым летом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Химок»
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