«Химки» и Анджелкович расторгли контракт по обоюдному согласию. Сербский защитник перешел в клуб летом

Неманя Анджелкович покинул «Химки».

Между подмосковным клубом и сербским защитником была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Неманю за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Химок».

Анджелкович присоединился к «Химкам» прошлым летом.