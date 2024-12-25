Аспас продлил контракт с «Сельтой» на год. Яго – лучший бомбардир в истории клуба, по матчам уступает лишь Маноло
Яго Аспас продлил контракт с «Сельтой».
Новое соглашение с нападающий рассчитано до 2026 года, сообщает пресс-служба «Сельты».
Аспас выступал за клуб из Виго в период с 2008-го по 2013-й. В 2015-м он вернулся в клуб из «Ливерпуля».
Испанец является лучшим бомбардиром в истории «Сельты» – 210 голов. По количеству матчей за клуб Аспас (509 игр) уступает лишь Маноло (533).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Сельты»
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