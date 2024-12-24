Эми Мартинес о том, что его считают «злодеем» на поле: «Есть люди, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пытаюсь оказать давление на игроков»

Эмилиано Мартинес объяснил свое эксцентричное поведение на поле.

Мартинес признался, что допускает любые приемы для достижения победы, однако утверждает, что его ошибочно представляют как «злодея» на футбольном поле.

«Это происходит в моменте, я никогда ничего не планирую. Когда я отбиваю пенальти, я пытаюсь оказать давление на игроков. Не более того. Есть много людей, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пропустил полуфинал Лиги Конференций на домашнем поле, потому что судья показал мне желтую карточку за то, что я попросил мяч.

У меня репутация человека, который выводит людей из себя, и это неправда. Я просто смотрю на себя, никогда не обращаю внимания на других. Когда я выхожу на поле или участвую в серии пенальти, моя цель – победа, и только это меня волнует. Мне все равно, что говорят болельщики, соперники или тренеры, я просто стараюсь помочь своей обороне и сделать как можно больше сейвов», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы » в подкасте Men In Blazers.

Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»