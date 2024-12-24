  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эми Мартинес о том, что его считают «злодеем» на поле: «Есть люди, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пытаюсь оказать давление на игроков»
6

Эми Мартинес о том, что его считают «злодеем» на поле: «Есть люди, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пытаюсь оказать давление на игроков»

Эмилиано Мартинес объяснил свое эксцентричное поведение на поле.

Мартинес признался, что допускает любые приемы для достижения победы, однако утверждает, что его ошибочно представляют как «злодея» на футбольном поле.

«Это происходит в моменте, я никогда ничего не планирую. Когда я отбиваю пенальти, я пытаюсь оказать давление на игроков. Не более того. Есть много людей, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пропустил полуфинал Лиги Конференций на домашнем поле, потому что судья показал мне желтую карточку за то, что я попросил мяч.

У меня репутация человека, который выводит людей из себя, и это неправда. Я просто смотрю на себя, никогда не обращаю внимания на других. Когда я выхожу на поле или участвую в серии пенальти, моя цель – победа, и только это меня волнует. Мне все равно, что говорят болельщики, соперники или тренеры, я просто стараюсь помочь своей обороне и сделать как можно больше сейвов», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» в подкасте Men In Blazers.

Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЭмилиано Мартинес
logoАстон Вилла
logoСборная Аргентины по футболу
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатти об Аргентине на ЧМ-2022: «Все игроки должны отсосать Мартинесу, он все выиграл. Лучший на двух последних ЧМ – Ди Мария, он обеспечил Месси все голы»
154сегодня, 12:13
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» недовольны поздними выездными играми – из 13 матчей лишь два начались раньше 21:00 по местному времени: «Надоело возвращаться домой в 3 часа ночи»
29 минут назад
Роналду снялся с голым торсом у проруби и пожелал подписчикам счастливого Рождества. Португалец отдыхает в Финляндии с семьей
4351 минуту назадФото
Бруну был шокирован решением «МЮ» не оплачивать сотрудникам проезд на финал Кубка Англии. Капитан попробовал заплатить за работников – руководство не согласилось
49сегодня, 15:33
Губерниев о словах Лама про ЧМ в России: «С мозгами у него большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет, просто бестолочь. Обидно, что хороший футболист оказался таким #######»
61сегодня, 14:58
Александр Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня. Что бросаетесь фразами? Это по‑дилетантски, по‑лоховски. У нас много таких, кто смешит наш футбол»
47сегодня, 14:53
Депутат Свищев: «Помню этого типчика Лама как хорошего футболиста. Он был на ЧМ в Москве – жил в шикарных отелях, все замечательно. В России демократии не меньше, чем в Германии»
53сегодня, 14:29
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 14:15
Пеп об «Эвертоне»: «Не лучший соперник для «Сити» сейчас, они на подъеме. Все зависит от нас, как скоро мы вернемся к лучшей форме»
14сегодня, 14:05
Аморим о ситуации с Рэшфордом: «Это один из худших моментов в «МЮ», но мы должны быть сильными. От больших талантов нужна хорошая игра, больше ответственности»
19сегодня, 13:59
Гатти о лучших игроках: «Пеле – первый, дальше Ди Стефано, Кройфф, Марадона. Месси далеко, он играл в легкий футбол. В «Барсе» на нем свистели все, никто его не трогал»
192сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Санчо, Мазрауи и Миленкович вошли в десятку лучших трансферов АПЛ-2024/25 по версии Goal
236 минут назад
Мареска о Мудрике на бое Усика с Фьюри: «Хорошо, что он может немного отвлечься от ситуации с допингом. Сейчас мы просто ждем вскрытия пробы B»
8сегодня, 15:16
Ферран пропустит около трех недель из-за травмы. Хавбек «Барсы» доиграл матч с «Атлетико» с мышечной проблемой
6сегодня, 14:43
Колосков о Соболеве: «У Старостина было выражение: «Кто сгорел – того не подожжешь». Я от него ничего не ждал и уже не жду»
13сегодня, 14:31
Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»
14сегодня, 14:16
Шавло считает, что в России нет спортивных директоров для «Спартака»: «Нужен опытный иностранец, он будет разбираться с легионерами. С российскими игроками работать легче»
5сегодня, 14:15
Гаджиев о Мостовом-тренере: «Я не могу давать ему советы. Какое имею право? Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна»
3сегодня, 13:58
Руд ван Нистелрой: «Ливерпуль» – доминирующая сила, в том числе и в ЛЧ. Очень непростая задача для «Лестера» – мы должны сыграть компактно»
9сегодня, 13:50
«Валенсия» готова заплатить чуть менее 2,4 млн евро за тренера «Вест Бромвича» Корберана после увольнения Барахи. Сделка близка к завершению
4сегодня, 13:44
Тренер «Саутгемптона» Юрич: «Мой стиль футбола похож на дэт-метал. Надеюсь привнести в команду высокий прессинг»
6сегодня, 13:35
Рекомендуем