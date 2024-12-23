Писарев рассказал, что тренировал Рода Стюарта в Гамбурге: «Полчаса навешивал ему с флангов, он лупил по воротам и попадал»

Николай Писарев рассказал, что однажды тренировал Рода Стюарта.

«Сейчас вот очень удивительно, допустим, я приезжаю в Гамбург, в «Санкт-Паули», мне звонит президент и говорит: «Слушай, у тебя выходной, а тут у нас есть один болельщик – Род Стюарт. Он хочет, чтобы ты его потренировал».

А это вообще звезда, Род Стюарт. Ну хорошо, приезжаю, он разминается и говорит: «Подавай мне, а я буду с лета бить». И вот так вот полчаса я ему навешивал то с одного фланга, то с другого, он лупил по воротам и попадал», – рассказал нынешний тренер сборной России.

Род Стюарт – британский рок-певец и автор песен. В юности артист рассматривал возможность стать профессиональным футболистом. Некоторое время он играл за юношеский состав «Брентфорда».