Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов покинет «Шинник». У него 2 гола в 22 матчах
Тимур Жамалетдинов выставлен «Шинником» на трансфер.
27-летнему экс-форварду ЦСКА и «Уфы» объявили о том, чтобы он искал новый клуб, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
В 22 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету Жамалетдинова 2 гола и 2 ассиста.
Контракт нападающего с ярославским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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