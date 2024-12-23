Экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов покинет «Шинник». У него 2 гола в 22 матчах

Тимур Жамалетдинов выставлен «Шинником» на трансфер.

27-летнему экс-форварду ЦСКА и «Уфы» объявили о том, чтобы он искал новый клуб, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

В 22 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету Жамалетдинова 2 гола и 2 ассиста.

Контракт нападающего с ярославским клубом рассчитан до июня 2025 года.