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Тимур Жамалетдинов: «Было бы здорово вернуться в ЦСКА. Вряд ли соглашусь на «Спартак»

Тимур Жамалетдинов мечтает вернуться в ЦСКА.

– О чем сейчас мечтаете?

– Было бы здорово вернуться в ЦСКА. Тут даже задумываться не стоит. Если можно выбрать что-то одно, то я бы это сказал. Если брать реалии, то тогда, наверное, просто вернуться в Премьер-лигу. Неважно, какая команда, просто выйти на уровень выше, чем сейчас. В РПЛ играть престижно, это мечта каждого футболиста. 

Что касается Первой лиги, хочется лучшим бомбардиром стать. Тоже банальная вещь, от нападающего требуются голы, а вот с приличной статистикой можно будет подумать о Премьер-лиге. Тут все взаимосвязано, одно за собой другое тащит.

– А если в «Спартак» позовут?

– На самом деле, я послушаю людей, какое предложение сделают. Но, думаю, вряд ли такое когда-либо будет, вряд ли соглашусь на «Спартак». Я всю жизнь провел в ЦСКА. Я воспитанник «Локомотива», но в осознанном возрасте прошел все школы армейцев, дорос до главной команды – это все ЦСКА.

Послушаю ради интереса, но уверен, что не выберу этот вариант. Для меня ЦСКА – родной клуб, пусть и расстались не очень. Я все равно верю, что там остались люди, которые поймут. Если я буду нужен команде, то сразу соглашусь вернуться. «Спартак» – нет, ЦСКА – да! – сказал форвард «Шинника».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoШинник
logoТимур Жамалетдинов
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