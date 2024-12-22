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Фэнтези
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Хейсен забил «МЮ» и набрал 11 фэнтези-очков. У защитника 2 гола в 4 последних играх АПЛ

«Борнмут» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» в 17-м туре АПЛ (3:0).

На 29-й минуте Дин Хейсен открыл счет, а всего за игру у защитника 11 фэнтези-очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч, -1 за желтую карточку). В фэнтези АПЛ его выбрали 196 игроков (1,42%).У Хейсена 2 гола в 4 последних играх АПЛ, ранее он забивал «Тоттенхэму» в 14-м туре, тот гол оказался единственным в матче.

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе
logoБорнмут
logoФэнтези
logoМанчестер Юнайтед
logoДин Хейсен
logoпремьер-лига Англия
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