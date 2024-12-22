Хейсен забил «МЮ» и набрал 11 фэнтези-очков. У защитника 2 гола в 4 последних играх АПЛ
«Борнмут» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» в 17-м туре АПЛ (3:0).
На 29-й минуте Дин Хейсен открыл счет, а всего за игру у защитника 11 фэнтези-очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч, -1 за желтую карточку). В фэнтези АПЛ его выбрали 196 игроков (1,42%).У Хейсена 2 гола в 4 последних играх АПЛ, ранее он забивал «Тоттенхэму» в 14-м туре, тот гол оказался единственным в матче.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем