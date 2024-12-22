Дибала набрал 19 фэнтези-очков за 2+1 с «Пармой». Полузащитник забил в Серии А впервые с октября

«Рома» дома разгромила «Парму» в 17-м туре Серии А (5:0).

Полузащитник Пауло Дибала забил 2 гола и отдал 1 ассист, за игру у него 19 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе : +3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +2 за заработанный пенальти, +1 за сухой матч. В этом матче Дибала набрал столько же фэнтези-очков, сколько в 7 предыдущих в сумме. В фэнтези Серии А его выбрали 9,24% игроков.

Полузащитник «Ромы» забил в чемпионате впервые с октября, прервав серию из 5 матчей без голов. Также Дибала впервые отдал ассист в Серии А.

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