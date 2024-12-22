Широков не видит у «Краснодара» чемпионского духа: «У них два проигранных финала. Нужно себя пересилить. Дай бог, в этом году получится»
Роман Широков оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 18 туров «быки» лидируют в таблице с 39 очками, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям.
«Когда есть чемпионский дух, чемпионаты не проигрывают. Причем почти выигранные, можно сказать. Чемпионский дух формируется за счет побед. У них же пока два проигранных финала.
Ну, или нужно себя пересилить. Но пока я этого не вижу у команды. Дай бог, в этом году получится», — сказал экс-футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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