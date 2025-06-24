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Бокселл о футболе в Новой Зеландии: «На поле выбежали две собаки – гол отменили. У нашего стадиона нет трибун, болельщики стоят у поля. Максимум – две тысячи зрителей»

Защитник «Окленд Сити» Никко Бокселл описал футбол Новой Зеландии.

– Как выглядят ваши обычные матчи в Новой Зеландии? Венсан Компани сказал, что в нарезках ему попадались выбегающие на поле собаки и вылетающие с соседних игр мячи, а у боковой линии стояли барбекю.

– Расскажу историю. Это случилось вскоре после моего возвращения в Новую Зеландию.

У нашего домашнего стадиона нет трибун – оно просто окружено другими полями. Играем, и нам удается превосходная комбинация: мяч на фланге, оттуда подача, гол. Но в момент, когда мяч был в воздухе, на поле выбежали две собаки – и рванули поперек. Из-за этого гол отменили. Я не мог поверить. Помню, подумал: «Куда я вообще попал?»

Может, Компани попалось это видео, потому что больше я с таким не сталкивался. Но, возможно, были и другие случаи – просто не с моим участием. Не удивлен, что Компани говорил про вылетающие мячи и барбекю – тоже случается.

У нас обычные поля – нет 20-тысячных стадионов, на которые приходят сотни болельщиков. Но могу сказать, что футбол в Новой Зеландии развивается. Сейчас это самый массовый вид спорта в стране. Думаю, в ближайшие 10-20 лет с точки зрения футбола многое изменится, а число собачьих инцидентов сократится 😄.

– Ты сказал о стадионе без трибун. На матчи вообще приходят болельщики?

– Да, но в основном они стоят вокруг поля 😄. Просто смотрят, иногда что-то кричат.

Максимум нашего домашнего стадиона – две тысячи зрителей. Там мало места, вокруг все довольно плотно. Сказал бы, что наше игровое поле – что-то типа привычной тебе тренировочной базы.

– Почему на матч «Окленд Сити» стоит сходить хотя бы раз в жизни?

– Мы занимаемся этим из любви к футболу, а не ради миллионов. Думаю, из-за этого многие почувствуют с нами связь, – сказал Бокселл в интервью Спортсу’‘.

Интервью защитника «Окленда» – он рассказал нам все после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoНикко Бокселл
собаки
logoОкленд Сити
logoвысшая лига Новая Зеландия
животные и спорт
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