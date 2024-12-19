Хавбек «Лестера» Чоудури будет играть за сборную Бангладеш. Хамза – первый представитель страны в АПЛ, ранее он выступал за Англию U21
Хамза Чоудури из «Лестера» будет играть за сборную Бангладеш.
Полузащитник получил официальное разрешение ФИФА представлять Бангладеш на международном футболе. Комитет по статусу игроков одобрил запрос после того, как Футбольная ассоциация Англии выдала сертификат об отсутствии возражений.
26-летний хавбек стал первым игроком АПЛ, представляющим Бангладеш. Ранее он выступал за сборную Англии до 21 года.
Хамза родился в Англии, а его мать родом из Бангладеш. Футболист получил гражданство этой страны в августе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: UNB
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